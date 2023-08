San Leone si prepara a vivere un Ferragosto sotto il segno della sicurezza e del rispetto dell’ambiente. Il sindaco Franco Micciché ha emesso un’ordinanza che impone restrizioni per garantire un’atmosfera serena e senza disturbi lungo le spiagge di Agrigento durante questo periodo di festa.

L’ordinanza, che sarà in vigore dalle 8 del 13 agosto alle 6 del 16 agosto, stabilisce il divieto assoluto di accendere fuochi, come falò o altre fonti di combustione, lungo le spiagge e gli arenili del territorio comunale. L’obiettivo è evitare qualsiasi rischio di incendi o danni all’ambiente naturale. Inoltre, è vietata la detenzione e il trasporto di materiale che potrebbe essere utilizzato per accendere fuochi, come legna, carbone o altri materiali simili.

Un altro aspetto importante dell’ordinanza riguarda i rumori che potrebbero arrecare disturbo agli abitanti e ai turisti. Sarà vietato l’utilizzo di altoparlanti, amplificatori o qualsiasi altro dispositivo che possa emettere suoni molesti lungo le spiagge. Questo divieto mira a garantire un ambiente tranquillo e rilassante per tutti coloro che scelgono di trascorrere il loro tempo libero in queste località balneari.

L’ordinanza si applica anche a piedi lungo le spiagge, impedendo l’accensione di fuochi e il disturbo con rumori nelle zone costiere. Saranno intensificati i controlli da parte del personale delle forze dell’ordine e dei vigili urbani, con particolare attenzione alle spiagge di San Leone, Cannatello, Maddalusa e Zingarello.

In linea con l’impegno per un “Ferragosto sicuro”, l’ordinanza prevede che qualsiasi evento pubblico o manifestazione aggregativa sulle spiagge dovrà essere preventivamente autorizzato dalle autorità competenti, tra cui Prefettura, Questura e Comune. Il rispetto di queste disposizioni contribuirà a garantire un Ferragosto sereno e piacevole per tutti, tutelando sia l’ambiente che il benessere dei cittadini e dei visitatori.

Inoltre, il controllo verrà esteso anche al mare grazie all’impiego di motovedette, per garantire il rispetto delle restrizioni anche dalle acque circostanti. Saranno inoltre organizzati servizi specifici nel centro storico della città, sia a piedi che in autovetture, per assicurare il rispetto dell’ordinanza e preservare la tranquillità di San Leone.

In definitiva, l’ordinanza del sindaco Franco Micciché è volta a garantire un Ferragosto sicuro, rispettoso dell’ambiente e delle esigenze di chi sceglie di trascorrere le proprie giornate di festa lungo le meravigliose spiagge di Agrigento.