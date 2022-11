Privatizzare ex Collegio dei Filippini. Parere negativo dal Consiglio Comunale

L’ex Collegio dei Filippini non sarà dato in gestione. I servizi museali dell’ex Collegio dei Filippini (biglietteria, sorveglianza, accoglienza, ricezione pubblico, organizzazione eventi) non verranno esternalizzati. Lo ha deciso il Consiglio comunale di Agrigento che. come riporta La Sicilia in edicola questa mattina, nell’ultima seduta ha bocciato la pro- posta di deliberazione che era stata avanzata dal dirigente del Settore I, Antonio Insalaco, a seguito di uno specifico atto di indirizzo firmato dall’assessore Costantino Ciulla. “E’ volontà dell’amministrazione comunale valorizzare al meglio il patrimonio artistico-culturale della cit- tà. L’ex Collegio dei Filippini rietra tra i più rilevanti e, purtroppo, poco fruibile a cittadini e turisti per ovvie ragioni legate alla carenza di risorse finanziarie e di adeguato personale che possa garantirne la fruizione, anche e soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, nonché in ore serali con l’organizzazione di eventi”. Si legge nell’atto depositato presso gli uffici. Alla proposta di deliberazione hanno votato favorevolmente i consiglieri Amato, Piparo e Bongiovì; hanno votato contro Spataro, Gramaglia, Cantone, La Felice, Hamel e Bruccoleri; si sono astenuti Nobile, Fontana, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, Contino, Cirino e Zicari. FOTO ARCHIVIO