Priorità infrastrutture, sul tavolo c’è anche l’eterna incompiuta Palermo – Agrigento

Vertice al ministero delle Infrastrutture sulle priorità della Regione siciliana per quanto riguarda strade e ferrovie. All’incontro a cui, erano presenti l’assessore regionale Alessandro Aricò, il dirigente generale del dipartimento, Salvo Lizzio, e i vertici di Rete Ferroviaria si è discusso di sviluppo e ammodernamento complessivo della mobilità dell’ isola. Ed in particolare, come annunciato dall’esponente del governo Schifani saranno accelerati i lavori che interessano la Palermo-Agrigento, in considerazione della importantissima designazione della Città dei templi a Capitale italiana della cultura del 2025. Non solo il Ponte sullo Stretto di Messina ma anche completamento di cantieri come la Gela-Castelvetrano; il completamento della Nord-Sud, da Santo Stefano di Camastra a Gela. Sul versante ferroviario, la Regione ha rimarcato l’importanza di completare il tracciato dell’anello regionale e di lavorare all’ammodernamento e alla velocizzazione delle tratte, sottolineando la necessità di migliorare l’offerta di trasporto intermodale tra i principali aeroporti dell’Isola, nello specifico tra Punta Raisi e Fontanarossa e tra Punta Raisi e Birgi.