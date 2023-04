Anche Gigi D’Alessio, Venditti e De Gregori fanno tappa ad Agrigento

E c’ è anche Agrigento tra le tappe che vedranno protagonisti Gigi D’Alessio, Francesco De Gregori ed Antonello Venditti nei loro tour estivi. Il 20 agosto, con il suo live “Dove c’è il sole Tour” Gigi riabbracera’ il pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, Il 30 agosto saranno Venditti e De Gregori ad esibirsi nella città dei templi con il loro tour estivo che gia’ l’ estate scorsa ha visto i due celebri artisti, registrare il tutto esaurito in ogni data.