Un’altra estate con CalaManbrù

CalaManbrù riapre i battenti e lo fa con una serie di novità. Pasqua e diversi eventi traghetteranno verso l’estate 2023. La struttura si trova al confine tra Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa.

“Ritorniamo con il bar e il ristorante- dice il proprietario, Andrea Vita-. Ci stiamo organizzando al meglio per accogliere chi verrà a trovarci insieme a tutto il nostro personale la cui selezione continua”. Un progetto di accoglienza in spiaggia di qualità costituisce l’idea alla base di CalaManbrù: sono centinaia i posti a sedere e le sdraio, serviti da 3 bar, un ristorante con un’anima tradizionale e i tanti servizi come le cabine, a disposizione degli ospiti. Il contesto naturalistico si presta benissimo alle attività proposte: “Il nostro punto di forza- continua Vita- sono gli aperitivi ma anche gli eventi che organizziamo.” Per migliorare il servizio sono stati attivati servizi di prenotazione online: “Si potrà prenotare il tavolo, l’ombrellone, gli eventi- spiega Giuliano Vita del settore tecnologico- e ai nostri ospiti sarà data la possibilità di consultare il menù digitale, di prenotare e pagare direttamente dal proprio smartphone.” Fabio Gulotta , esperto di food and beverage, ha tutte le intenzioni di sfruttare le risorse del territorio per soddisfare al meglio il palato della clientela. Ad occuparsi degli eventi sarà Cristian Moncada: “Abbiamo pensato ad una serie di appuntamenti con il supporto di artisti che già lo scorso anno hanno collaborato con noi- dice- e ci saranno anche nomi che arriveranno da fuori Agrigento. Vogliamo creare momenti leggeri e di relax. In programma anche attività legate allo sport, già prenotabili online. Un altro evento sarà dal 21 al 25 giugno con il abbiamo coinvolgimento di una serie di attività. Ci saranno open day dedicati alle famiglie, esibizioni sportive, musicali, degustazioni.