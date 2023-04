Primo premio per la creatività nelle arti e nell’impegno sociale, sabato pomeriggio, 15 aprile, in un noto albergo città, organizzato dal Lions Club Valle dei Templi.

Pubblico attento, momenti intensi di grande solidarietà. I riconoscimenti sono stati assegnati e consegnati a donne e uomini, ragazze e ragazzi, che si sono distinti nella Arti e Imprenditori che hanno reso creativo il loro impegno sociale.

Il Presidente Pira che ha condotto la serata si è complimentato con la commissione, presieduta dalla Past Presidente Maria Assunta Iacona e composta dai soci: Gaestano Salemi, Sonia Siracusa, Antonia Russello, Daniela Capitano e Luciano Carrubba. Questi ultimi due soci, hanno avuto un ruolo attivo presentando i premiati e leggendo le motivazioni.

Ecco i nomi delle Premiate e dei Premiati: sezione Musica, Amanda Pascali, Edoardo Savatteri, Marco Freni e Giuseppe Zammuto; sezione Poesia : Silvia Campagnolo, Merelinda Staita, Sabrina Serra e Claudia Iacopinelli (Premio Young); sezione Pittura : Giada Attanasio; sezione Sport, Asja Abate ; sezione Imprenditoria : Calogero Caruana; sezione Impegno Sociale: Marcello Giavarini, Elisa La Rocca e Gesuela Pullara.

Molto toccanti le motivazioni.

“Si è realizzato un piccolo sogno– ha commentato il Presidente del Lions Club Valle dei Templi Francesco Pira – premiare eccellenze del territorio e siciliane che hanno raggiunto risultati rilevanti ma a cui non è stata riconosciuta la Creatività. Per questo abbiamo ricordato una massima di Albert Einstein : la creatività è l’intelligenza che si diverte. È stato anche un momento di solidarietà con la raccolta fondi per la ricerca sul cancro infantile. Presenti i Presidenti di Circoscrizione e Zona del Lions Club, Giuseppe Rubino e Mariella Antinoro. Consegnato il Premio Melvin Jones Fellow al Vice Presidente, Gioacchino Cimino, ed un Premio per i successi dello scorso anno alla Past Presidente Maria Assunta Iacona.