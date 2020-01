Primo piano e magazzini di palazzo “Vittoria 51” restituiti ai proprietari

Firmata l’ordinanza: gli appartamenti al primo piano, e i magazzini ai piani terra dell’edificio “Vittoria 51” in piazza Cavour, sono stati restituiti ai proprietari, con il via libera ad accedere nelle rispettive proprietà. Per gli immobili del secondo e terzo piano, serviranno delle verifiche tecniche per consentire le attuali condizioni, inerenti la tenuta degli intonaci, ed eventuali interventi di ristrutturazione e recupero di pareti e soffitti.

A firmare la nuova ordinanza è stato il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Verranno rimosse, inoltre, le transenne della zona di sosta posta a Nord della carreggiata del viale della Vittoria, proprio di fronte la palazzina, interessata da due episodi di crollo. Le transenne resteranno soltanto per una piccola porzione, a ridosso dello stabile.