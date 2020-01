Finanziamento di un milione di euro per la Valle dei Templi

La Regione ha disposto impegni di spesa per interventi di manutenzione, riqualificazione e potenziamento nel settore dei Beni Culturali e Paesaggistici. Quasi un milione di euro sarà destinato alla Valle dei Templi per lavori di manutenzione e restauro in diverse aree del Parco dei Templi. Poi 12.600 euro sono stati impegnati per l’allestimento di un percorso subacqueo ad Agrigento, a San Leone, nell’area di scoglio Bottazza. Poi 56 mila euro a Villa Aurea, 80 mila euro per il tracciato di un percorso pedonale al Tempio di Vulcano, 30 mila euro per riparare i muretti in via Passeggiata Archeologica, e 116 mila euro al museo archeologico “Griffo”. Poi 200 mila euro al Teatro di Eraclea Minoa e 100 mila euro a Licata per recuperare l’ipogeo dello Stagnone e Castel Sant’Angelo.