“Primo Party Hotel di Cala Manbrù”: ospiti gli operatori turistici

Un modo per far conoscere il Cala Manbrù, le sue potenzialità, le iniziative, le bellezze del luogo a chi si occupa di turismo. Lo staff del neonato beach club, a Siculiana Marina, a due passi da Torre Salsa, vuole incontrare tutti gli operatori turistici: Albergatori, B&B, case Vacanze, Agriturismo, campeggi, Ristoratori , NCC guide turistiche. Ed ecco che organizza il “Primo Party Hotel di Cala Manbrù.” Primo perché ne seguiranno altri. La data da segnare in agenda è il prossimo 11 luglio con inizio alle 18:30 con un aperitivo e musica dal vivo al tramonto. Gli organizzatori raccomandano la prenotazione. La location è di quelle che si definisce “unica”, sia per il contesto naturalistico di Torre Salsa, sia per la posizione strategica alla fine del lungomare di Siculiana Marina, luogo già meta dei tantissimi turisti e locali che ne hanno eletto la sua costa come meta del relax. Un progetto di accoglienza in spiaggia di qualità costituisce l’idea alla base di un grande progetto. Sono centinaia i posti a sedere e le sdraio, serviti da 3 bar, un ristorante, “Alaccia”, con un’anima tradizionale e i tanti servizi come le cabine, a disposizione degli ospiti.