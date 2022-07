Mostra fotografica di Giuseppe Greco, “Surf, un viaggio a San Leone”: ventiquattro fotografie che vogliono raccontare il surf nella zona balneare di Agrigento, i cui luoghi ben si adattano a questo sport creduto possibile solo in luoghi lontani. La bellezza delle nostre spiagge fa da sfondo a questa pratica sempre più in crescita e che merita di essere raccontata. Ventiquattro mesi, tra mareggiate invernali dove le onde raggiungo dimensioni considerevoli, tra albe freddissime e tramonti stupendi i local si godono tutto questo apprezzando ogni singolo momento di gioia quando riescono a cavalcare l’onda giusta o restano in attesa della successiva. Durante la mostra è previsto l’intervento del surfer Tommy Lopez, la presentazione verrà coordinata da Domenico Vecchio, direttore della testata giornalistica online Agrigento Oggi, a seguire rinfresco.

La mostra sarà ospitata dall’Hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone dal 15 luglio al 15 Agosto.