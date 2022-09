Primo giorno di scuola, festa dell’accoglienza per i neo studenti del De Cosmi

Festa dell’accoglienza, questa mattina, 15 settembre, per gli studenti del primo anno del plesso “De Cosmi” dell’istituto Montalcini del villaggio Mosè di Agrigento, diretto da Luigi Costanza. Si sentiva viva l’emozione dei tanti genitori e dei giovanissimi alunni presenti nell’atrio della scuola primaria per un nuovo passaggio da affrontare, un nuovo ed importante cambiamento, un nuovo anno scolastico. A parlare ai nuovi arrivati sono state le testimonianze di alunni ed ex. La mattinata è stata rallegrata ed animata dal “Duo D’Oro”. Tutto organizzato dalle docenti che hanno accolto con gioia i nuovi alunni. Speranza, fiducia, tenerezza da parte dei genitori si sono intrecciate a gioia e curiosità dei bambini pronti per iniziare un nuovo viaggio formativo.