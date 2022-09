Scuola, prima campanella tra new entry ed ex allievi al Liceo Scientifico Politi. (VIDEO)

Scuola, prima campanella tra new entry ed ex allievi al tempo della ripartenza al Liceo Scientifico Politi. Festa dell’accoglienza per i tantissimi nuovi iscritti e i tanti che già frequentano i banchi del Liceo Raffaele Politi di Agrigento, storico istituto , prossimo ai 160 anni, diretto dalla dirigente Santa Ferrantelli. Questa mattina per loro è suonata la prima campanella. “Vedere i loro volti, i loro sorrisi e anche timori è stato emozionante- commenta il dirigente Ferrantelli-. L’augurio che voglio fare ai ragazzi che arrivano in questa scuola è di fare tesoro di tutto ciò che apprenderanno”. Si inaugura, dunque, un anno scolastico segnato finalmente dal sorriso, con la solita precauzione ma senza mascherine. Ad accogliere le matricole i neo diplomati, adesso universitari, che lasciano il testimone e mettono a disposizione la loro esperienza. I lavori sono stati coordinati dalla docente Angela Rancatore: “E’ un primo giorno nel segno della speranza- dice- e possiamo ripartire dando il vero senso alla scuola fatta di contatto fisico e attività. I ragazzi hanno passato un triennio difficile a causa del Covid e abbiamo voluto dargli quello che la pandemia gli ha tolto.”

