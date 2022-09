Gio X97: fenomeno youtuber agrigentino

Lo sviluppo di software di trasmissione e acquisizione di schermate, ha reso possibile la condivisione di video di giochi online e YouTube è una delle migliori fonti di video di giochi di tutti i tipi. I canali di gioco hanno milioni di iscritti. Uno degli argomenti più gettonati è, senza alcun dubbio, quello del gaming. Sono diversi i gamer influencer, che sono in grado di creare contenuti divertenti tra recensioni, unboxing e tutorial, permettendo ai propri milioni di follower di scoprire trucchi e nuovi giochi da comprare o meno. E tra questi c’è anche un agrigentino: Gioele Amato, 20anni, in arte Gio X97. 107.000 gli iscritti, alla data del 15 settembre 2022, sul suo canale YouTube dove carica video su Fortnite, Fifa, Gta “e qualsiasi altro gioco che mi piace- dice- e sia di gradimento, ma si può vedere anche vlog e challenge.” E’ uno dei top in Italia, oltre 5 milioni di visualizzazioni. Realme cellulari lo ha premiato, collabora con i più grandi youtuber italiani e da poco è stato anche ingaggiato da una delle più importanti agenzie italiane di pubblicità. Questo il suo canale: https://youtube.com/channel/UCY3nb_a0Ndgc_UXO4kUQIGQ