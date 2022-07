Primo colpo di mercato: Entonjo Elezaj è il nuovo portiere dell’Akragas

Primo colpo di mercato in entrata per l’Akragas del Presidente Giuseppe Deni. La Società biancazzurra si è assicurata le prestazioni sportive del fortissimo portiere Italo-albanese Entonjo Elezaj, classe 1996. Si tratta di un’atleta professionista, nato in Italia a Torino, ma che ha rappresentato l’Albania a livello giovanile. Il Direttore sportivo dell’Akragas, Ernesto Russello, è riuscito a strapparlo alla concorrenza di molte squadre italiane.

Entonjo Elezaj è alto un metro e 95 centimetri per un peso forma di 88kg. Nella scorsa stagione ha difeso la porta del Kukesi, società calcistica che milita nella massima divisione albanese. Per il nuovo portiere dell’Akragas anche una presenza in Europa League. Entonjo Elezaj ha un curriculum sportivo importante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus e Lanciano.

Nel 2012 Entonjo Elezaj viene convocato dall’Albania U17, collezionando 3 presenze.

Nel 2013 Entonjo Elezaj viene convocato dall’Albania U19.

Nel 2014 viene acquistato dalla Pro Vercelli.

Nel 2015 va in prestito (dalla Pro Vercelli) allo Sliema Wanderers (Malta).

Con lo Sliema Wanderers Entonjo Elezaj fa il suo esordio nel campionato di Premier Division (massima serie maltese).

Nella stagione 2015-2016 vince la FA Trophy (Coppa Nazionale maltese).

Con lo Sliema Wanderers colleziona 8 presenze.

Nel 2016 Entonjo Elezaj viene acquistato dal Perugia e con il Perugia fa il suo esordio in Coppa Italia contro il Genoa nel 2016. Con il Perugia debutta anche nel campionato di Serie B contro il Latina e alla fine giocherà 3 partite.

Nel 2017 Entonjo Elezaj va in prestito (dal Perugia) al Fondi.

Con il Fondi debutta nel campionato professionistico di Serie C contro il Sicula Leonzio e alla fine del campionato disputerà 35 partite.

Nel 2018 Entonjo Elezaj viene acquistato dal Catanzaro e disputa 7 partite: 3 in Coppa Italia di Serie C contro il Rende, Catania e Trapani e 4 in campionato (Serie C) contro la Paganese, Juve Stabia, Monopoli e Bisceglie.

Con il Trapani colleziona 7 presenze.

Nel 2019 Entonjo Elezaj viene acquistato dallo Sliema Wanderers (Malta), disputando un ottimo campionato di Premier League.

Nel 2020 Entonjo Elezaj viene acquistato dall’Fk Kukesi (Albania) e fa il suo esordio

alle qualificazioni di Europa League contro i tedeschi del Wolfsburg.

Nel 2020 il nuovo portiere akragantino debutta in Kupa e Shqipërisë (Coppa Nazionale).

Nel 2021 (Gennaio) Entonjo Elezaj viene acquistato dal Sirens Fc (Malta) in Premier Division.