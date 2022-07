Diabete, malattie della tiroide ed andrologiche, specialisti a confronto

Diabete, malattie della tiroide e andrologiche, infertilità compresa. E’ su questi temi che, ieri e oggi, 15 e 16 luglio, all’Hotel della Valle di Agrigento, si confrontano i più noti specialisti italiani. Lo fanno in occasione del “Quarto convegno Agrigentino sulle malattie endocrine”, organizzato dai responsabili scientifici Leonardo Russo, Filippo Montalto e Giovanni Galluzzo. Al convegno, uno degli eventi più importanti di questo genere organizzati in Sicilia negli ultimi anni, presenti tutte le società di riferimento diabetologico ed endocrinologico italiane.“Eventi come questo – dicono Leonardo Russo, Filippo Montalto e Giovanni Galluzzo, responsabili scientifici del convegno – sono fondamentali per un confronto serrato su aspetti fisiopatologici, clinici e terapia con riguardo a patologie che proprio in Sicilia incidono notevolmente”.

VIDEO