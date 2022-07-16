Liceo “Leonardo” di Agrigento, boom di 100 e 100 e lode alla maturità

Boom di 100 e 100 e lode al liceo scientifico e linguistico “Leonardo” di Agrigento diretto da, Patrizia Pilato. Si sono conclusi da poco gli esami di stato ed i ragazzi si sono si sono contraddistinti per le competenze mostrate nell’affrontare le prove scritte e di quella orale, evidenziata dalle votazioni ottenute.
Ecco gli alunni che hanno ottenuto la votazione di 100 e lode.
5A: IEMMOLA VINCENZO, MARCHICA GLORIA, MATTANA ALEX
5B: CUTAIA CARLA, PALUMBO PICCIONELLO GAETANO PIO, PISANO GLORIA MIRIAM, RIZZO SERENA, TABONE CAROLA, TERRAZZINO MONICA.
5C: FARRUGGIA DALILA, LENTINI SOFIA, PAGANO ALESSIO, SCHEMBRI FLAVIO
5D: AGRO’ SERGIO, BUTERA GIOVANNI SIMONE, ZHANG ZHENGWEI
5ASA: LO SARDO SALVATORE, PIAZZA FEDERICA, QUATTROCCHI RICCARDO, SANTINO ANTHONY
5BSA: MONTANA GIANMARCO MARIA, TODARO CALOGERO, VETRO ALESSIO SALVATORE
5AL: CASTRONOVO SERENA, MINIO MARTINA, MOTISI CLAUDIA
5BL: CARDELLA CHIARA, COLLURA LORIS, PATTI MARTINA
5CL: SPOTO GIUSEPPE MARIA
5DL: DI SILVESTRI FLAVIA MARIA, MANAZZA FRANCESCO, RINOLLO GLORIA, VENEZIANO MARIA MARTA.
Con 100 si sono contraddistinti i seguenti alunni:
5A: MULE’ ALICE, ROSOLIA ELENA, SCIARA SOFIA MARIA, SPAGNOLO SALVATORE
5B: CONTINO ANGELO, GROSSO SGARRILLO ROBERTO, GUELI MARIA IRENE, MULE’ GIULIA, PALAMENGHI ALESSANDRO
5C: AMICO GIUSEPPE MARIA, BRUCCERI GIORGIA, CIULLA GIULIANA, FIORELLIS MARTINA, MARIA MARTINA, PARELLO MARCO, PENDOLINO PIETRO, PULLARA CLAUDIO, SCIASCIA GIULIA
5D: CIRASELLA GAIA, NAVARRA NOEMI, PUMA ELISA, RICCI VERONICA MARIA
5ASA: CUTAIA ANTONIO, GALLUZZO SALVATORE ETTORE PIO, GAZZIANO SALVATORE, LA PORTA GIADA, LOMBARDO MICHELE, MICCICHE’ ANGELO, ROTULO ANDREA, SPALANCA GABRIELE
5BSA: ALEO LEONARDO GIUSEPPE, BELLOMO ANTONIO, BUTTICE’ SAMUELE, CASA’ GIORGIO, CONSIGLIO GIUSEPPE, MODICA ANDREA, SIGONA GIULIA, ZICARI SILVIO
5AL: CUSUMANO MARCO, DI PAOLA SIMONE VITO, MICELI ADRIANA, NOBILE SARA, RASO DAVIDE, SANZO AURORA, SCIMECA BEATRICE, SCIRE’ SCAPPUZZO LAURA, TODARO ANNAGIULIA, TUTTOLOMONDO MARTINA, VULLO CHIARA
5BL: BELLAVIA CHIARA, CACCIATORE GIUSEPPE, CARAMAZZA JOLANDA MARIA, CHIANETTA KRIZIA PIA, FALLITO ESTER, GRACEFFA ELENA MARIA, HAMEL MARTA, NOCERA FEDERICO, PONTORIERO FEDERICA, PUCCIO GIADA
5CL: ARGENTO SILVIA, BRUNO AURORA, PALAMENGHI SIMONE0
5DL: BURGIO MIRIAM CLELIA, CUSUMANO GIADA, GILLEN ALESSIA MICHELLE, PACI GLENDA, SCICOLONE ANGELO PIO