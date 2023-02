Primarie Pd ad Agrigento e provincia gazebi per votare domenica 26 febbraio

Domenica 26 febbraio 2023, dalle ore 8.00 alle ore 20, anche la nostra provincia parteciperà alla grande festa democratica delle primarie per la scelta del nuovo

Segretario Nazionale del Partito. Gazebo e seggi verranno allestiti in diversi comuni del territorio, assicurando a chiunque lo vorrà di esprimere, liberamente e gioiosamente, la propria scelta fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Ricordiamo che potranno votare, oltre agli iscritti, anche tutti i cittadini, dai 16 anni

in su che, versando una quota di 2 euro, potranno esercitare il loro diritto di voto. Il voto online sarà invece assicurato ai malati, ai disabili ed ai residenti in località la cui distanza renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto in presenza. Si ricorda che per votare occorre esibire documento di identità e tessera elettorale.