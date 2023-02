Angelo Costa è il neo direttore generale del Licata Calcio.

Presentato Angelo Costa, neo direttore generale Licata Calcio. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il vicesindaco Antonio Montana e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto. A presentare Costa i due patron Alfonso Di Benedetto ed Enrico Massimino. “Ringrazio il Presidente Di Benedetto per avermi affidato questa importante carica- ha detto Costa-. Mi piace affrontare le sfide come ho sempre fatto, ci metterò faccia e passione. Cercherò nel più breve tempo possibile di dare un supporto organizzativo e migliorativo alle attività della società una delle più solide del nostro girone con tanta competenza. Sono qui per allargare e inorgoglire questa famiglia”.