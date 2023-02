Messina Denaro, le prime foto inedite dopo l’arresto

Intanto si è sottoposto al terzo cicli di chemioterapia

‘ il 16 gennaio scorso, poche ore dopo l’arresto Matteo Messina Denaro si trova a firmare alcuni verbali negli uffici del Ros, all’interno dell’aeroporto di Boccadifalco. Ecco le prime foto inedite del padrino, apparentemente tranquillo. Abbassa lo sguardo. Ieri il boss si è invece sottoposto a un nuovo ciclo di chemioterapia, durato circa quattro ore, all’interno del carcere di massima sicurezza dell’Aquila. Nell’ambulatorio realizzato ad hoc di fronte alla sua cella, l’ex superlatitante ha ricevuto la terza dose assistito da un oncologo, un anestesista e una infermiera.n Messina Denaro è in buone condizioni e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali: “Il paziente è tranquillo e in buono stato – dicono i medici – non ci sono emersi segnali negativi e le cure proseguono come da programma e nel pieno rispetto dei protocolli”.