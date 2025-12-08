«Prima l’equilibrio, poi la bellezza»: l’approccio del dottor Castorina Il sorriso naturale secondo il dottor Giovanni Castorina

«Non esiste il sorriso perfetto, esiste il sorriso giusto per te».

Il dottor Castorina racconta il suo Metodo Sorriso: naturalezza, equilibrio e qualità.

Un’intervista che spiega come l’estetica dentale sta cambiando davvero.

L’armonia prima della perfezione: il Dott. Giovanni Castorina racconta la nuova estetica dentale

In un momento storico in cui il sorriso è diventato un vero biglietto da visita, l’estetica dentale vive una fase di forte evoluzione. Sempre più pazienti cercano soluzioni che migliorino l’aspetto senza stravolgere la propria identità, puntando su trattamenti personalizzati, minimamente invasivi e supportati dalle nuove tecnologie digitali.

All’interno di questo scenario, il Metodo Sorriso del Dott. Giovanni Castorina, responsabile della divisione estetica dello Studio Dental Care, si propone come un percorso che unisce estetica, funzionalità e salute.

Lo abbiamo intervistato per capire quali siano i principi di una corretta odontoiatria estetica e quali errori evitare nella scelta del professionista.

«Non inseguire la perfezione, ma l’equilibrio»

Qual è oggi la filosofia corretta quando si parla di estetica dentale?

«La filosofia corretta non è inseguire il sorriso perfetto da copertina, ma restituire equilibrio e naturalezza rispettando la personalità e le caratteristiche del paziente. Nel mio studio questo approccio, ormai da anni, ha preso forma nel Metodo Sorriso, un percorso che si basa sull’armonia tra estetica, funzionalità e salute.

Non ci limitiamo a rendere un sorriso più bello: lavoriamo per creare un equilibrio naturale con i tratti del viso, con la funzione masticatoria e con la fisiologia del paziente. L’obiettivo è ottenere un risultato esteticamente impeccabile, ma soprattutto duraturo, sano e perfettamente integrato con la persona.»

I segnali di una professione svolta con competenza

Quali sono i segnali che indicano competenza e qualità in questo ambito?

«A mio parere gli indicatori principali sono tre.

Il primo è la diagnosi: un lavoro ben eseguito parte sempre da una progettazione digitale accurata, passa attraverso uno studio fotografico completo e si conclude con una comunicazione chiara e dettagliata del piano di trattamento al paziente.

Il secondo è la personalizzazione: nessun sorriso che realizzo è un “copia e incolla”, ma il risultato di un progetto su misura, costruito sulle esigenze estetiche e funzionali del paziente.

Il terzo elemento è la qualità delle tecnologie e dei materiali: da Dental Care disponiamo di sistemi digitali avanzati che ci permettono di ottenere risultati precisi e minimamente invasivi.

L’odontoiatria è un ambito vasto, ma ciò che davvero distingue un buon professionista è la cura per ogni dettaglio: preparare con attenzione, rifinire con precisione e accompagnare il paziente in ogni fase.»

Gli errori da evitare nella scelta del dentista

C’è un errore che i pazienti commettono spesso nella scelta del professionista?

«Sì. L’errore più comune è lasciarsi guidare principalmente dal prezzo. L’odontoiatria richiede competenze specifiche, sensibilità clinica, tecnologie avanzate e materiali di alto livello: ridurre tutto a un preventivo significa esporsi al rischio di risultati insoddisfacenti o della necessità di intervenire nuovamente.

Un altro errore è affidarsi a foto perfette viste sui social senza valutare l’esperienza reale del professionista. Il mio consiglio è di informarsi, richiedere una valutazione accurata e capire quanto il dentista sia capace di ascoltare, progettare e spiegare con chiarezza ogni passaggio.»

Quando un sorriso cambia anche la vita

Dal punto di vista professionale, qual è la soddisfazione più grande nel restituire un nuovo sorriso a un paziente?

«La soddisfazione più grande è vedere come cambia la persona. Non è soltanto una questione estetica: un nuovo sorriso può restituire sicurezza, spontaneità, voglia di relazionarsi.

Quando un paziente si guarda allo specchio e si emoziona, o quando ti dice che finalmente sorride nelle foto senza pensarci, capisci che il tuo lavoro ha avuto un impatto reale sulla sua vita.

È questo che rende ogni caso unico e profondamente gratificante.»

