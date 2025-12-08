Una coppia di conviventi litiga in strada e lui ruba la borsa a lei. All’interno dell’accessorio una somma di denaro di circa cinquecento euro. È successo a Canicattì, nei pressi di corso Umberto I. Protagonisti della vicenda un operaio quarantenne del posto e una venticinquenne disoccupata. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero avuto una discussione. L’uomo, dopo uno scambio di insulti e spintoni, avrebbe sottratto la borsa dalle mani della compagna. La donna ha tentato di riprendere l’accessorio tuttavia senza successo. Sono state le forze dell’ordine, poco dopo, a rintracciare l’operaio e denunciarlo per furto.

