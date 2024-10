Dopo il furto di circa mille metri di cavi di rame, 24 ore dopo, è stato rubato un escavatore. È accaduto in contrada Feudotto a Menfi, all’interno di un cantiere per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili. Chi ha agito in entrambi i casi lo ha fatto nel corso delle ore notturne. Non ci sono certezze ma è quasi certo che ad agire sarebbe stata la stessa mano criminale.