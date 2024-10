Si sono scontrati uno scooter e auto, una Volkswagen Golf, guidata dal sindaco Giuseppe Pendolino. L’incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 3, nei pressi di Aragona Caldare. A restare ferito, uno studente quattordicenne di Aragona che era in sella al suo ciclomotore Gilera.

Il minorenne è stato subito soccorso, prima dallo stesso sindaco e poi dagli operatori del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi sul corpo, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. Il primo cittadino è rimasto illeso.

I carabinieri della Stazione di Aragona si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.