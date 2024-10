Hanno invaso il terreno di una donna di Castrofilippo e si sono dati da fare per estrarre pietra. Tre persone sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di invasione di terreni ed edifici. I tre sono stati identificati, dopo alcune indagini, dai poliziotti del Commissariato di Canicattì. Stando all’accusa, oltre a invadere il terreno hanno iniziato a estrarre pietra, probabilmente per rivenderla in nero, creando di fatto una cava abusiva.