Giornata per la Vita, il CAV di Agrigento: assistite oltre 80 famiglie. Donazione del Juventus Club Valle dei Templi

Domenica scorsa, in occasione della 48ª Giornata per la Vita, il Centro Aiuto alla Vita di Agrigento ha reso noti i numeri di un impegno quotidiano che continua a crescere: oltre 80 famiglie assistite e più di 10 Progetti Gemma attualmente portati avanti sul territorio.

Un lavoro silenzioso ma concreto, che accompagna mamme, bambini e nuclei familiari in situazioni di fragilità, offrendo sostegno materiale e umano fin dai primi momenti della vita.

Nei giorni scorsi si è svolta anche la consegna di generi di prima necessità destinati ai più piccoli, donati dal Juventus Club Valle dei Templi. A rappresentare il club è stato Salvatore Capraro, coordinatore dei Juventus Club siciliani e presidente del club agrigentino, che ha consegnato il materiale alla presidente del CAV Pinuccia Pappalardo.

«Oggi abbiamo consegnato i generi di prima necessità utili per assistere i bambini del C.A.V. – ha dichiarato Capraro –. Ringraziamo tutti i soci che hanno contribuito all’iniziativa e il Centro Aiuto alla Vita, nella persona della presidente Pinuccia Pappalardo. Il loro impegno costante è senza dubbio una preziosa risorsa per la nostra città».

Una giornata che ha ribadito il valore della rete solidale cittadina e il messaggio al centro dell’edizione 2026: prima i bambini, sempre.

