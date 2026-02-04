I carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, collaborati dai reparti territoriali dell’Arma, hanno eseguito controlli a case di riposo e comunità alloggio per anziani della provincia agrigentina. Scovati lavoratori in nero, e accertate anche numerose violazioni amministrative, penali e sanitarie. Tre agrigentini, responsabili delle strutture, sono stati denunciati alle Procure di Agrigento e Sciacca.

Sono state elevate multe per oltre 100 mila euro. Nessuna violazione ha riguardato gli anziani, tutti trovati in buone condizioni di salute e di accoglienza. Le verifiche hanno permesso di scoprire 4 lavoratori in nero e 6 irregolarmente assunti. Uno dei responsabili delle case di riposo, è finito nei guai per utilizzo di un sistema video sorveglianza privo di autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

