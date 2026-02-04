Ha affisso un cartello sulla porta d’ingresso di casa, scritto a mano, amareggiato e stanco delle continue intrusioni nella sua abitazione di campagna, svuotata più volte nel giro di pochi mesi: “Qui non c’è più nulla da rubare”.

Un messaggio rivolto ai ladri. A scriverlo – come si legge oggi sul quotidiano La Sicilia – è stato un canicattinese. Dopo l’ennesimo furto ha scelto di lasciare un avviso , con cui invita i ladri a rivolgere altrove la loro attenzione perché, ormai, in quella casa “non c’è più nulla da rubare: è tutto esaurito”.

“Hanno portato via di tutto – racconta – tra attrezzi da lavoro, mobili, suppellettili. Dentro non è rimasto più nulla”. Sono state presentate le denunce, nella speranza che le forze dell’ordine possano risalire ai responsabili.

