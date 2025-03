Contrastare la povertà educativa e promuovere l’inclusione sociale sono obiettivi centrali del progetto “PRIMA E DOPO DENTRO E FUORI”, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU. Avviato ufficialmente, il progetto si inserisce nella Missione 5 del PNRR – Inclusione e Coesione, con interventi mirati al supporto dei minori a rischio nel Mezzogiorno.

La povertà educativa è un fenomeno che colpisce molte aree del Sud Italia, con ripercussioni sulla formazione e sul futuro dei giovani. Il progetto “PRIMA E DOPO DENTRO E FUORI” nasce per offrire opportunità educative e di inclusione sociale ai minori tra gli 11 ei 17 anni , con particolare attenzione a coloro che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale.

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa:

Ridurre la dispersione scolastica, fornendo supporto educativo e motivazionale ai ragazzi.

Contrastare il disagio giovanile, attraverso attività formative, culturali e sportive.

Promuovere la partecipazione attiva della comunità, creando una rete di sostegno tra famiglie, scuole e istituzioni locali.

I promotori e i partner coinvolti

Il progetto è promosso da AGO Società Cooperativa Sociale, un’organizzazione da anni impegnata nel settore dell’inclusione sociale. Accanto ad essa, vi è un ampio network di partner istituzionali e del terzo settore, tra cui:

Comune di Aragona

Comune di Favara

Comune di Raffadali

Istituto IPSCEOA “N. Gallo” di Agrigento

Famiglia Soc. Coop. Sociale

Associazione Culturale “Raffadali e Bioetica”

Questa collaborazione permette di mettere in campo un’azione sinergica per il benessere dei giovani e il miglioramento delle condizioni educative nel territorio.

Destinati e durata del progetto

Il progetto si rivolge principalmente ai minori tra gli 11 ei 17 anni, con un’attenzione particolare a coloro che vivono in contesti di disagio sociale ed economico. Il programma mira a coinvolgere anche famiglie, educatori e insegnanti, rafforzando il supporto educativo e psicologico.

La durata prevista è di 24 mesi, dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2026, con interventi strutturati e coordinati nel tempo.

Per garantire un impatto concreto e positivo, il progetto prevede una serie di servizi e attività mirate:

Sportello informativo e sito web per facilitare l’accesso ai servizi educativi e di supporto.

Equipe socio-psico-pedagogica, incaricata di prendere in carico i minori in difficoltà e sviluppare percorsi personalizzati.

Centri educativi e aggregativi polifunzionali, spazi sicuri dove i ragazzi possono ricevere aiuto nello studio e partecipare ad attività culturali, sportive e ricreative.

Laboratori STEM itineranti, per incentivare l’interesse verso le materie scientifiche e digitali, con particolare attenzione alla partecipazione femminile.

Percorsi di pre-orientamento e formazione, con attività pratiche volte ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

Coinvolgimento del territorio e iniziative di sensibilizzazione

Uno degli aspetti centrali del progetto è il coinvolgimento attivo della comunità. Sono previste diverse iniziative per sensibilizzare il territorio e creare una rete di sostegno stabile:

Workshop e seminari pubblici, per informare le famiglie e gli educatori sui rischi legati alla dispersione scolastica.

Eventi di sensibilizzazione su bullismo e sicurezza digitale, per promuovere un uso consapevole della tecnologia tra i giovani.

Progetti di cittadinanza attiva , che vedono i ragazzi protagonisti di iniziative per la valorizzazione del territorio.

Campagne di prevenzione e informazione, per supportare il benessere psico-sociale dei minori.

Formazione per genitori ed educatori

Per garantire un’azione educativa efficace e duratura, il progetto offre percorsi di formazione dedicati a genitori, insegnanti ed educatori.

Questi percorsi includono:

Corsi per genitori, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per affrontare il disagio adolescenziale.

Aggiornamento per insegnanti ed educatori, con focus su metodologie didattiche innovative e inclusione scolastica.

Educazione digitale e prevenzione del cyberbullismo, per promuovere un uso responsabile delle nuove tecnologie.

Laboratori con esperti, per offrire supporto educativo e psicologico a chi lavora a stretto contatto con i minori.

Il progetto “PRIMA E DOPO DENTRO E FUORI” rappresenta un’importante opportunità per il territorio. Gli impatti attesi includono:

Diminuzione della dispersione scolastica, grazie al supporto personalizzato e alle attività educative.

Miglioramento del benessere psico-sociale dei minori, attraverso il coinvolgimento in attività ricreative e formative.

Crescita della coesione sociale, con una rete di supporto che coinvolge scuole, famiglie e istituzioni.

Maggiore sensibilizzazione sui temi della povertà educativa e della prevenzione del disagio giovanile.

Grazie al finanziamento dell’Unione Europea, il progetto si configura come un’iniziativa di grande valore per le giovani generazioni e per l’intera comunità.

Per le famiglie interessate, è possibile ottenere maggiori informazioni e iscrivere i propri figli al progetto attraverso i canali ufficiali. Tutti i dettagli e le modalità di adesione sono disponibili sul sito dell’AGO Società Cooperativa Sociale.

Contatti e ulteriori dettagli

Per approfondimenti, richieste di informazioni e iscrizioni, è possibile contattare:

AGO Società Cooperativa Sociale

Via Piersanti Mattarella n. 179 – 92100 Agrigento

Tel/Fax: 0922 24419

E-mail: [email protected]

Sito web: www.agocentro.it

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti locali e associazioni, il progetto “PRIMA E DOPO DENTRO E FUORI” si pone come un tassello fondamentale nella lotta contro la povertà educativa e per la costruzione di un futuro più inclusivo per le nuove generazioni.

