Cinque persone ferite e quattro autovetture coinvolte. E’ il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio lungo la Statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, nei pressi del centro commerciale in territorio di Castrofilippo. Scattato l’allarme, sul posto sono accorse più ambulanze del 118, i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì, le pattuglie della sezione Volanti della Questura di Agrigento e i vigili del fuoco del distaccamento canicattinese.

Il più grave dei feriti è risultato un uomo trasferito in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Gli altri 4, tra cui una madre e il figlio, con le ambulanze del 118 sono stati portati nei pronti soccorso degli ospedali “Barone Lombardo” di Canicattì e “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Lo scontro ha mandato in tilt il traffico, letteralmente paralizzato per ore con lunghe file, nella direzione di marcia da Caltanissetta ad Agrigento.

La carreggiata è stata completamente interdetta e il traffico deviato lungo la strada provinciale per Racalmuto. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi.

