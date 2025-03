Si è svolto sabato 8 marzo, presso il suggestivo Castello Chiaramontano di Naro, il primo congresso cittadino di Fratelli d’Italia . L’evento, organizzato per eleggere il Coordinatore cittadino ei componenti del Direttivo comunale, ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche e istituzionali locali, oltre a una folta rappresentanza di tesserati e simpatizzanti del partito.

A sottolineare l’importanza dell’evento, erano stati invitati il ​​Sindaco di Naro, la Giunta comunale, il Presidente del Consiglio e tutti i Consiglieri comunali , oltre ai rappresentanti locali delle forze politiche appartenenti alla coalizione di Governo nazionale e regionale .

L’incontro ha visto la presenza di figure di spicco della politica locale e provinciale, tra cui:

Ad accogliere i presenti, in rappresentanza dell’amministrazione locale, è stata la Vice Sindaco di Naro, Dott.ssa Erika Sferrazza , che ha sottolineato il ruolo di Naro nella politica regionale.

Nel corso del congresso, il Delegato Provinciale Angelo Di Vita ha annunciato che era pervenuta un’unica candidatura alla carica di Coordinatore cittadino. La nomina è quindi avvenuta per acclamazione, confermando Vincenzo Bordino alla guida del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Naro.

Nel suo discorso, il neo Coordinatore ha voluto ringraziare tutti i presenti per il sostegno ricevuto e ha ribadito il suo impegno per la crescita del partito e del territorio:

“La mia elezione non è solo un riconoscimento personale, ma un segno della forza e della coesione del nostro partito a Naro. Questo è il frutto del lavoro di squadra e del sostegno che ognuno di voi, con passione e dedizione, ha dato alla nostra causa. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio, far sentire la nostra voce e rispondere alle esigenze della comunità con azioni concrete. Insieme, lavoreremo per costruire una Naro migliore.”

Durante l’evento è stato ufficializzato l’ingresso nel partito di nuovi esponenti dell’amministrazione comunale di Naro , segno di un crescente consenso nei confronti di Fratelli d’Italia. Tra i nuovi aderenti figurano: