Agrigento si prepara al Pride: il Comune patrocina la manifestazione, sfilata in programma il 29 agosto

AGRIGENTO – Se non ora quando. Agrigento si prepara ad accogliere il suo primo Pride. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Agrigento, è in fase di organizzazione e, secondo quanto emerge, dovrebbe svolgersi il 29 agosto, anche se il programma definitivo sarà presentato nei prossimi giorni.

L’iniziativa prevede anche una sfilata cittadina in via Antena, ma gli organizzatori tengono a precisare un aspetto che ritengono fondamentale: non si tratta di un “Gay Pride”, bensì semplicemente di un Pride.

La scelta del nome non è soltanto terminologica. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere al centro l’orgoglio di tutte le persone che si sentono discriminate o marginalizzate, promuovendo i valori dell’uguaglianza, dei diritti civili, dell’inclusione e del riconoscimento delle persone LGBTQIA+.

Sui social è già comparsa la pagina ufficiale dell’iniziativa, attraverso la quale gli organizzatori hanno iniziato a raccontare la filosofia del progetto. «Stiamo consolidando una rete di realtà e persone che da anni operano nel territorio. Ascoltiamo ogni giorno storie di vita autentica. Abbiamo deciso che Agrigento Pride non sarà solo una manifestazione fine a se stessa, bensì un percorso empatico ed educativo: di sensibilizzazione, di informazione, di orgoglio», si legge in uno dei messaggi pubblicati.

L’idea, dunque, è quella di costruire un percorso che vada oltre la sola giornata della manifestazione, coinvolgendo associazioni, cittadini e realtà del territorio in un momento di confronto e partecipazione.

A confermare il sostegno dell’amministrazione comunale è l’assessora Eleonora Sciorino (Partito Democratico), che sottolinea il valore simbolico dell’iniziativa.

«Siamo orgogliosi, insieme al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale, di portare questa manifestazione ad Agrigento. In una realtà piccola e provinciale come la nostra è bello sapere che tutti possono manifestare la propria identità senza vergogna. Il Pride è un manifesto politico di uguaglianza e libertà», afferma l’assessora.

La manifestazione si inserisce così nel calendario degli eventi estivi della città, con l’obiettivo dichiarato di promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione. Restano ancora da definire il programma completo, il percorso della sfilata e gli appuntamenti collaterali che accompagneranno il Pride, ma l’organizzazione è ormai entrata nel vivo e nelle prossime settimane sono attesi tutti i dettagli ufficiali.

Foto di Copertina di Giuseppe Cacocciola

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