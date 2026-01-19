Ad Agrigento il maltempo è in atto. La temperatura reale è di 12°C, ma la percepita scende a 4°C a causa delle forti raffiche di vento, che raggiungono fino a 60–62 km/h.

È in vigore una allerta rossa per piogge intense, con ulteriori allerte arancioni per temporali e vento.

Le precipitazioni sono attese in aumento dalla tarda mattinata, con probabilità significativa intorno alle ore 12:00.

Tendenza nelle prossime ore

Mattinata: vento sostenuto, cielo molto nuvoloso

Tarda mattina / primo pomeriggio: piogge e temporali

Temperature stabili tra 12° e 13°C, ma clima rigido per il vento

👉 Massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone esposte e a rischio idrogeologico.

