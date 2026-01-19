Maltempo ad Agrigento, allerta rossa e ordinanza del sindaco: scuole chiuse e divieti fino al 20 gennaio
Ad Agrigento è in atto una fase di maltempo severo, con allerta rossa per piogge e allerta arancione per temporali e vento, come segnalato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Le condizioni meteo avverse, accompagnate da raffiche fino a oltre 60 km/h e da una temperatura percepita di 4°C, sono destinate a persistere nelle prossime ore.
Alla luce dello scenario previsto, il sindaco Francesco Miccichè ha firmato l’Ordinanza sindacale n. 5 del 18 gennaio 2026, con misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, valide dalle ore 00:00 del 19 gennaio fino alle 24:00 del 20 gennaio 2026 Ordinanza Sindacale n.5_2026.
Cosa prevede l’ordinanza
Il provvedimento dispone:
- Chiusura di asili nido e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
- Interdizione di parchi, giardini pubblici, aree gioco, cimiteri, sottopassi e impianti sportivi all’aperto;
- Divieto di utilizzo di locali interrati e seminterrati, in particolare nelle zone già vulnerabili e lungo l’asse del Viale Emporium e aree limitrofe al fiume Akragas;
- Sospensione di manifestazioni ed eventi all’aperto, compresi mercati e attività commerciali su suolo pubblico;
- Apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento delle emergenze.
Le raccomandazioni ai cittadini
L’ordinanza invita la popolazione a:
- Limitare gli spostamenti allo stretto necessario;
- Evitare ponti, argini, corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti o frane;
- Mettere in sicurezza veicoli e beni nei locali a rischio;
- Seguire costantemente le comunicazioni ufficiali delle autorità.
Le zone maggiormente attenzionate includono Villaggio Mosè, San Leone, le aree prossime ai fiumi Akragas, Naro, Ipsas e Drago, oltre ad alcune arterie urbane già interessate in passato da dissesti.
👉 La raccomandazione è massima prudenza: l’evoluzione dei fenomeni resta incerta e potenzialmente pericolosa.
