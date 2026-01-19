Maltempo ad Agrigento, allerta rossa e ordinanza del sindaco: scuole chiuse e divieti fino al 20 gennaio

Ad Agrigento è in atto una fase di maltempo severo, con allerta rossa per piogge e allerta arancione per temporali e vento, come segnalato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Le condizioni meteo avverse, accompagnate da raffiche fino a oltre 60 km/h e da una temperatura percepita di 4°C, sono destinate a persistere nelle prossime ore.

Alla luce dello scenario previsto, il sindaco Francesco Miccichè ha firmato l’Ordinanza sindacale n. 5 del 18 gennaio 2026, con misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, valide dalle ore 00:00 del 19 gennaio fino alle 24:00 del 20 gennaio 2026 Ordinanza Sindacale n.5_2026.

Cosa prevede l’ordinanza

Il provvedimento dispone:

Chiusura di asili nido e scuole di ogni ordine e grado , pubbliche e private;

, pubbliche e private; Interdizione di parchi, giardini pubblici, aree gioco, cimiteri, sottopassi e impianti sportivi all’aperto ;

; Divieto di utilizzo di locali interrati e seminterrati , in particolare nelle zone già vulnerabili e lungo l’asse del Viale Emporium e aree limitrofe al fiume Akragas ;

, in particolare nelle zone già vulnerabili e lungo l’asse del ; Sospensione di manifestazioni ed eventi all’aperto , compresi mercati e attività commerciali su suolo pubblico;

, compresi mercati e attività commerciali su suolo pubblico; Apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento delle emergenze.

Le raccomandazioni ai cittadini

L’ordinanza invita la popolazione a:

Limitare gli spostamenti allo stretto necessario ;

; Evitare ponti, argini, corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti o frane;

Mettere in sicurezza veicoli e beni nei locali a rischio;

Seguire costantemente le comunicazioni ufficiali delle autorità.

Le zone maggiormente attenzionate includono Villaggio Mosè, San Leone, le aree prossime ai fiumi Akragas, Naro, Ipsas e Drago, oltre ad alcune arterie urbane già interessate in passato da dissesti.

👉 La raccomandazione è massima prudenza: l’evoluzione dei fenomeni resta incerta e potenzialmente pericolosa.

