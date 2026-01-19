Ha visto i poliziotti in servizio di ordine pubblico per la movida, e subito, con atteggiamento di sfida, ha iniziato a insultarli e a ingiuriarli. Un venticinquenne, di nazionalità tunisina, noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e portato in Questura dove gli agenti hanno accertato che non avrebbe potuto rimettere piede nei luoghi della movida del centro di Agrigento, poiché destinatario del Dacur, il divieto di accesso ad aree urbane prestabilite.

Una misura di prevenzione personale che l’immigrato ha violato. Per questo motivo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per inosservanza del Dacur. Per l’ennesima volta. Ma è stato denunciato anche per il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale. Tutto quanto si è verificato in via Pirandello, la notte tra sabato e domenica, davanti ad un locale della zona.

A quanto pare però il giovane non aveva con sé alcun documento d’identità e per questo motivo è stato portato in Questura, per essere sottoposto a rilievi dattiloscopici.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp