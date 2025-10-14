E’ in atto un programma di prevenzione del tumore del colon-retto, promosso dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e dedicato a tutti, uomini e donne, tra i 50 e i 69 anni. Si tratta di un semplice test gratuito che potete ritirare comodamente in farmacia, senza bisogno di impegnativa medica, effettuare a casa e restituire nuovamente in farmacia. “È un gesto piccolo – afferma il sindaco di Agrigento e medico Francesco Miccichè -, che richiede solo pochi minuti, ma che può davvero salvare la vita: la diagnosi precoce consente infatti di individuare eventuali problemi in tempo, quando è possibile intervenire con successo e con trattamenti meno invasivi”. “La salute è il bene più prezioso che abbiamo e prendersene cura è un dovere verso noi stessi e verso chi ci vuole bene. Per questo vi invito a partecipare al vi esorto quindi a non perder tempo e ad accendere il vostro futuro. Con un sincero augurio di benessere per tutti voi”, conclude il primo cittadino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp