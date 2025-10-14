L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento annuncia l’avvio di un’iniziativa straordinaria e di grande rilevanza per la tutela della salute dei cittadini: l’operazione “Tripla Prevenzione Oncologica”. Si tratta di un’azione unica nel suo genere per la sua stabilità e ampiezza, che si svolgerà non più, occasionalmente, nel corso di un open-day dedicato, ma ogni sabato a partire dal 18 ottobre prossimo e fino al 20 dicembre (dalle ore 8.30 alle 13.30). L’obiettivo è offrire a tutti i cittadini, in una stessa giornata settimanale e in maniera calendarizzata, la triplice opportunità di screening oncologico (tumore al seno, colon-retto e cervice uterina) in diverse strutture del territorio.

“La prevenzione è la nostra priorità ed è l’arma più efficace contro il cancro – afferma il direttore generale Asp, Giuseppe Capodieci – e questa operazione, che non è più un evento di open-day ‘una tantum’ ma un appuntamento fisso e strutturato, rappresenta un passo in avanti decisivo per intercettare precocemente le patologie e garantire ai nostri cittadini le migliori possibilità di cura. Un impegno stabile e concreto per la salute della comunità”.

Per quanto riguarda lo screening del tumore alla mammella, ogni sabato, presso le radiologie della Casa della Comunità di Agrigento, dell’ospedale di Agrigento, Licata e Sciacca e del PtA di Canicattì, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno accedere gratuitamente, senza alcuna prenotazione e senza la richiesta del medico curante, alle prestazioni diagnostiche di mammografia. L’accesso sarà dunque libero purché siano trascorsi almeno due anni dall’ultima mammografia effettuata, salvo diversa e specifica indicazione medica. Presso i reparti e gli ambulatori di ginecologia delle medesime strutture, le stesse pazienti e, più in generale, tutte le donne dai 25 anni d’età, avranno l’opportunità di eseguire anche il Pap Test o Dna Test per l’Hpv, esami cruciali per la prevenzione del tumore della cervice uterina.

Non solo alle donne ma a tutta la popolazione maschile e femminile di età compresa fra i 50 e i 69 anni, sarà inoltre offerta, contestualmente, la possibilità concreta di prevenire il tumore del colon-retto con la consegna dei kit per la rilevazione del sangue occulto nelle feci, strumento fondamentale per la diagnosi precoce. Questa occasione di accesso facilitato agli esami diagnostici essenziali, sottolineano i vertici Asp, è davvero straordinaria perché rende comoda e snella la possibilità di fruire gratuitamente dei servizi in un’unica giornata compiendo un gesto semplice ma di grande importanza per la tutela della propria salute.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp