AGRIGENTO – Una lezione di vita, di coraggio e di determinazione quella offerta agli studenti dell’Istituto Gallo–Sciascia di Agrigento dall’incontro con la campionessa paraolimpica Asja Abate e il Presidente del Libero Consorzio Comunale, Giuseppe Pendolino, svoltosi questa mattina nell’aula “Luigi Giglia” del Libero Consorzio.

L’appuntamento, dal titolo “La Forza delle Donne”, è stato promosso dal Settore Servizi Sociali diretto dalla dirigente Maria Antonietta Testone, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul valore dello sport come strumento di inclusione e sulla necessità di una politica più attenta al tema della disabilità.

All’incontro hanno preso parte le massime autorità civili e militari della città: il Prefetto di Agrigento, il Comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio, la Prima Dirigente della Questura Giusy Interdonato, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il Vicepresidente del Libero Consorzio Domenico Scicolone, la consigliera delegata alla solidarietà Anna Triglia e le dirigenti scolastiche Giovanna Pisano e Anna Gangarossa.

Protagonista dell’incontro, la giovane atleta empedoclina Asja Abate, campionessa mondiale di ginnastica artistica paralimpica, che ha emozionato i presenti raccontando il suo percorso umano e sportivo, fatto di sfide, impegno e straordinaria resilienza.

Nonostante le difficoltà, Asja ha conquistato numerose medaglie d’oro e d’argento in competizioni nazionali e internazionali, dimostrando che la determinazione e la passione possono superare ogni limite.

Parallelamente alla carriera sportiva, la campionessa ha portato a termine con successo i suoi studi, laureandosi prima in Scienze delle attività motorie e sportive con una tesi su “Gioco, tradizione e identità sportiva” e successivamente conseguendo la laurea magistrale con una tesi sugli “Effetti dello stress cognitivo e dell’intelligenza emotiva nella pratica sportiva”.

Il Presidente Giuseppe Pendolino ha espresso grande apprezzamento per l’atleta, sottolineando come la sua storia rappresenti un modello di forza, impegno e speranza per tutti i giovani.

L’incontro si è concluso in un clima di festa con una degustazione offerta dall’Istituto Gallo–Sciascia, che ha proposto alle autorità e agli ospiti specialità tipiche della tradizione siciliana preparate dagli studenti.

