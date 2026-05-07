In occasione del 160° anniversario della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che ricorre venerdì 8 maggio, questa mattina il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, hanno ricevuto il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Agrigento, Angelo Vita, che ha consegnato la bandiera della Croce Rossa al Comune di Agrigento.

In proposito il sindaco Miccichè, afferma: “Con l’esposizione della bandiera della Croce Rossa presso il Palazzo di Città, desidero cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli operatori e i volontari che, con altruismo e profondo senso civico, sono quotidianamente impegnati in prima linea nelle attività di assistenza, negli interventi di emergenza, nel supporto sanitario e al servizio della comunità”.

“Rinnovo, pertanto – conclude il primo cittadino – la mia più sincera stima e il mio profondo rispetto nei confronti del personale della Croce Rossa, per la straordinaria dedizione, professionalità e umanità con cui svolgono il proprio servizio”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp