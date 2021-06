Prevenzione incendi, ai proprietari si impone la pulizia dei terreni incolti

Il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti, con ordinanza, rende noto ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, che versano in precario stato di manutenzione all’interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il 15 giugno prossimo, al taglio ed asportazione della vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio.

Inoltre, ordina di provvedere, durante il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2021, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto evitare l’immissione di rifiuti di qualsiasi specie. Nel sopra indicato periodo in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli è fatto divieto di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 500,00.

L’Amministrazione Comunale, nell’inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.