Agrigento, la citta’ si ripopola: ristoranti pieni e strade affollate

Complici il bel tempo e le temperature estive, Agrigento torna a ripopolarsi. Nella serata del 2 giungo molta gente ne ha approfittato per tornare a occupare i tavoli all’esterno di bar e ristoranti del centro per un aperitivo o un pranzo. Tante persone anche a passeggio tra via Atenea e via Pirandello. Frequentato anche il Viale della Vittoria e bar e ristoranti di San Leone hanno registrato record di prenotazioni già a partire dalla mattinata. Anche il fine settimana si preannuncia buono per i ristoratori. Unica pecca la carenza di personale, molti ristoratori stanno avendo difficoltà a reperire cuochi e camerieri e la passeggiata in via Atenea e sul lungomare disturbate dallo smog e dal transito delle auto. Le foto sono state pubblicate sui social.