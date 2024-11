Don Antonio Nuara, parroco della chiesa di San Pellegrino di Ribera è protagonista di una bella iniziativa. Da un po’ di giorni raccoglie abiti da sposa usati da donare alle donne che non possono permettersene di comprarne uno nuovo. Confida che i vestiti nuziali che gli saranno donati siano poco succinti e, dal suo punto di vista, più adatti al sacramento religioso. Sui social, il prelato – negli scorsi giorni – ha fatto un annuncio: “Cerco abiti da sposa”.

In pochi giorni padre Nuara ha già ricevuto due donazioni. A raccolta finita spedirà gli abiti nuziali al monastero delle suore di Santa Rita da Cascia, affinché vengano messi a disposizione delle ragazze dei loro istituti o delle missioni pronte a sposarsi ma che non hanno i soldi per comprare un abito nuovo.

Qualche anno fa lo stesso sacerdote era finito sotto i riflettori dopo avere, e in più occasioni, deplorato pubblicamente le donne che si presentavano all’altare per il loro matrimonio indossando abiti che, secondo il prelato, erano troppo scollati e, di conseguenza, sempre a suo dire, inadatti ad un luogo sacro come la chiesa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp