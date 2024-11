Domani, domenica 17 novembre, alle 18, Agrigento torna in trasferta per affrontare Vicenza, una squadra in grande forma che arriva da quattro vittorie consecutive. Tra queste, spiccano i successi su campi difficili come quelli di Lumezzane e Imola. Una prova impegnativa per gli uomini di Daniele Quilici, che però giungono a questa sfida forti della convincente vittoria ottenuta a Saronno, dove Chiarastella ha brillato con una tripla doppia da applausi.

Coach Quilici, alla vigilia, non ha nascosto le difficoltà dell’incontro: “Vicenza sarà un avversario molto complesso. Sono una squadra esperta e fisica, che gioca una pallacanestro controllata. Sfruttano le abilità dei due interni nel pitturato e la qualità di Gasparin e Almansi sul perimetro. Sembrano aver trovato un buon equilibrio dopo un inizio incerto, condizionato dagli infortuni. Per noi sarà fondamentale mantenere la concentrazione per tutta la partita, portando con noi le buone sensazioni lasciate dal successo di Saronno”.

Vicenza, che punta molto sull’organizzazione e la solidità, si presenta come un gruppo compatto, capace di imporre il proprio ritmo e sfruttare al meglio le caratteristiche fisiche e tecniche dei suoi giocatori chiave. Per Agrigento, sarà essenziale replicare l’intensità difensiva e la fluidità offensiva che hanno caratterizzato l’ultima uscita stagionale, cercando di frenare le iniziative dei padroni di casa.

La sfida rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Quilici, che vuole dare continuità al percorso di crescita e alle buone prestazioni viste finora. Il campo di Vicenza sarà un termometro per misurare le ambizioni della formazione agrigentina in questa fase della stagione.

