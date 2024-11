Chiuso dal 28 settembre del 2018, il completamento del viadotto Maddalusa, ubicato nel territorio del Comune di Agrigento, era previsto entro la fine del primo semestre del 2024. L’opera, della lunghezza complessiva di oltre 82 metri e una carreggiata larga 5,80 metri con una corsia per senso di marcia, è di nuovo ferma.

La vicenda era perfino approdata all’Ars tramite un’interrogazione dei deputati di Sud chiama Nord, portata avanti da Ismaele La Vardera, che, a nome del gruppo parlamentare, aveva chiesto interventi urgenti per il ripristino della viabilità. “Il viadotto – aveva sottolineato il parlamentare, che già da questo lunedì tornerà ad occuparsi della questione – serve l’utenza stradale che proviene dal porto di Porto Empedocle e si dirige verso Gela sulla statale 115. Stando alle rassicuranti parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il completamento era previsto per l’estate scorsa.

I lavori erano stati affidati dall’Anas il 9 luglio 2021. Tuttavia, il 23 gennaio 2022, l’azione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa. I lavori erano stati successivamente riappaltati, mediante un altro accordo quadro, il 5 giugno dello stesso anno per un importo di 2 milioni e 670 mila euro, e consegnati con un nuovo verbale a un’altra impresa.

“Parzialmente soddisfatto” si era dichiarato La Vardera, il quale aveva ricordato all’assessore che il viadotto interrompe una strada cruciale anche in ottica di Agrigento Capitale della Cultura, trovandosi lungo la Strada degli Scrittori. “È fondamentale sottolineare che questa strada collega le province di Agrigento e Caltanissetta e percorre la statale 115 verso Gela. Inoltre, è un’arteria essenziale per gli spostamenti da Porto Empedocle verso i territori interni della stessa provincia. Sarò pienamente soddisfatto solo quando vedrò i lavori conclusi”, aveva aggiunto. “Ripresento l’interrogazione, sperando che la prossima volta potremo trovarla all’ordine del giorno e, magari, inaugurare finalmente questa strada”.

Stando alla risposta all’interrogazione “352 interventi urgenti per il ripristino della viabilità sul viadotto Maddalusa”, il risanamento strutturale del viadotto richiedeva la realizzazione di nuove fondazioni su pali in calcestruzzo, base per le nuove pile, e la demolizione delle strutture esistenti. Tra i lavori era previsto anche il rifacimento dei giunti di dilatazione. Tuttavia, ciò che si è “dilatato” ancora una volta è il completamento dei lavori, per la frustrazione dei tanti automobilisti costretti a deviazioni.

Della vicenda si erano occupati anche Giuseppe Di Rosa, di Codacons, e Claudio Lombardo, di Mareamico. Quest’ultimo aveva sollevato il rischio stabilità del viadotto, poi smentito da Anas con una nota stampa del 2019: “L’opera presenta alcune situazioni di ammaloramento, per cui Anas (Gruppo FS Italiane) ha già previsto degli interventi di manutenzione programmata. Dai risultati di tali ispezioni non sono emersi rischi sulla stabilità del ponte e, pertanto, non si è ritenuto al momento di disporre alcuna limitazione al transito”.

Claudio Lombardo ha aggiunto: “Nel 2019, quando noi abbiamo sollevato questo problema, ci hanno presi per pazzi. Addirittura volevano denunciarci per procurato allarme, come spesso accade con l’Anas. Salvo poi andare a fare i controlli e scoprire che si trattava di un lavoro mostruoso: praticamente stava crollando tutta la collina. Dovevano sistemare un ponte che rischiava di crollare ed è diventata un’opera difficile. Comunque, speriamo bene”.

A proseguire, va sottolineato che il 4 aprile 2022 era stato approvato dal Genio Civile di Agrigento il progetto esecutivo dei lavori strutturali da eseguire sul viadotto Maddalusa, al fine di consentire la riapertura al traffico dell’infrastruttura, che ricade nel tratto della SS 640, compreso tra il chilometro 2,773 e il chilometro 8,166.

Il progetto, presentato dall’Anas e redatto dallo studio Gostoli, è finalizzato alla messa in sicurezza dell’infrastruttura attraverso una serie coordinata di interventi di consolidamento. “L’intervento più rilevante”, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, “è quello che prevede la realizzazione di una gabbia di pilastri attorno ai vecchi piloni, che saranno demoliti non appena i carichi dell’impalcato saranno trasmessi alle nuove strutture verticali, che saranno realizzate su micropali”.

È previsto anche l’inserimento di un idoneo strato di fibre rinforzate nella parte inferiore delle travi precompresse (nella parte tesa), per migliorare le prestazioni strutturali dell’impalcato del viadotto. “L’intero impalcato”, aggiunge La Mendola, “sarà sollevato, attraverso l’uso di appositi martinetti, per il tempo necessario ad eseguire i sopra richiamati lavori nella parte inferiore delle travi precompresse”.

