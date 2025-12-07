Un prete residente ad Agrigento è stato minacciato di morte, attraverso la messaggeria di un social network. Una persona, allo stato attuale ignota, ha inviato alla Caritas Diocesana un messaggio minatorio contenente minacce nei confronti del religioso accusandolo della scomparsa di una donna. Notizia, quest’ultima, diffusa a mezzo social nel novembre dell’anno scorso sempre da parte di ignoti.
Già allora il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento intervenne con tempestività per fare chiarezza sulla falsità di quella notizia. «E’ stata diffusa sui social la notizia riguardante la presunta scomparsa ad Agrigento di una giovane di nome Samantha Castelli, in realtà persona inesistente. La notizia è destituita di ogni fondamento. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a risalire all’autore della diffusione della notizia falsa».
Una vicenda, che ripropone con forza il fenomeno delle fake news. Ora qualcuno a distanza di un anno l’ha ripresa per minacciare il sacerdote. I militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa, per cercare di identificare l’autore del testo.
