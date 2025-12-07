Il gup del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto il rinvio a giudizio di un ventiduenne di Lampedusa accusato di atti sessuali con una minorenne. La prima udienza del dibattimento, davanti alla seconda sezione penale, e’ stata fissata per l’11 febbraio. La parte civile, rappresentata dall’avvocato Salvatore Tirinnocchi, e’ stata esclusa perche’ “la domanda era generica e non rispondeva ai canoni della riforma Cartabia”. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe abusato dell’amica tredicenne durante un passaggio in scooter, toccandola nelle parti intime. L’episodio risale allo scorso 4 ottobre. La ragazzina, dopo aver denunciato l’accaduto, e’ stata ascoltata in incidente probatorio, confermando le accuse.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp