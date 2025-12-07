Si è recato in tribunale, dove aveva un’udienza, con un coltello in tasca. Si tratta di un bracciante agricolo quarantenne, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

E’ successo a Sciacca. A “pizzicare” l’uomo con l’arma da taglio è stato il metal detector posto all’ingresso del Palazzo di giustizia. Gli agenti del Commissariato di polizia hanno sequestrato il coltello, identificato e denunciato il quarantenne.

