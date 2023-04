Presunti casi di assenteismo, il Sindaco: “Chi ha sbagliato deve pagare”

“Forniremo massima collaborazione alle forze dell’ordine e alla magistratura in merito all’inchiesta emersa dalla stampa che configurerebbe alcuni casi di assenteismo al Comune. Da una parte non posso che auspicare che le accuse che saranno eventualmente mosse ai lavoratori si rivelino infondate. Dall’altra non possiamo che assicurare che, in caso di condanna, si attiveranno tutte le procedure del caso a tutela della collettività”. Lo dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo, dopo aver appreso che una trentina di impiegati comunali sono indagati per assenteismo. “Chi ha sbagliato deve pagare – continua il primo cittadino -. Questo perché è nostro dovere non solo difendere il buon nome del Comune, ma anche dei tanti dipendenti che con scrupolo e sacrificio forniscono servizi e risposte ai cittadini ogni giorno, anche ben oltre l’effettivo riconoscimento economico”.