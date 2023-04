Bagno di folla per i riti del Venerdì Santo in città (VIDEO)

Oggi, nel giorno del venerdì Santo i cristiani commemorano la Passione e la Crocifissione di Gesù Cristo. Questa mattina, ad Agrigento, la processione del Gesù appassionato e della Madonna Addolorata seguita da tantissimi fedeli insieme alle antiche confraternite cittadine, quella del Santissimo Crocifisso e quella di Maria Santissima dei 7 dolori. La processione è partita parte da piazza don Minzoni per arrivare fino al Santuario dell’Addolorata dove, come tradizione, si è potuto assistere all’incontro dei simulacri di Gesù e della Madonna. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in Cattedrale uno dei momenti suggestivi della settimana Santa legato alla crocifissione di Gesù. Alle 15,30 la predica delle Sette Parole, poi la celebrazione della passione del Signore. Alle 19,30 la deposizione di Gesù dalla Croce. Alle 20 ha inizio la processione notturna, molto sentita ad Agrigento e accompagnata dai canti delle due confraternite. In piazza municipio, l’intervento conclusivo dell’arcivescovo, mons. Alessandro Damiano. Al termine , i simulacri di Gesù e Maria, rientreranno nelle loro Chiese. Domani, giornata di silenzio e di riflessione.

Le immagini della processione mattutina nel video di Nino Ravanà.

Foto Nino Piraneo