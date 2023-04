Sabato santo sul parquet per la Moncada Arigento. E’ iniziata la seconda fase del campionato, la fase a orologio che dopo la prima giornata grazie alle sconfitte di Rimini e Trapani vede la Fortitudo Agrigento in testa al girone a pari merito. Passeranno ai playoff le prime quattro squadre su sei presenti ma proprio le prime quattro hanno sei punti in classifica. Domani alle ore 19 al Palamoncada la Fortitudo sfida Nardò, squadra allenata da coach Gennaro DI Carlo. Agrigento arriva da una vittoria in trasferta contro Chiusi, una vittoria che vale doppio sia per la classifica che per l’importanza di tornare a vincere fuori casa dopo tanti mesi, la squadra di coach Cagnardi adesso lotta per la continuità dei risultati positivi e mantenere la piccola imbattibilità al Palamoncada che persiste da ottobre dopo la sconfitta contro l’Urania Milano. Ecco le parole di Devis Cagnardi alla vigilia del match: “Prosegue la nostra corsa con la prima partita in casa della fase ad orologio che ci vede affrontare Nardò, squadra talentuosa che gioca con grande fiducia offensiva grazie al sapiente lavoro di Coach Di Carlo”.