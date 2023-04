Prestigioso riconoscimento per l’Azienda Agricola Carbonia. Premiata con le Tre Foglie Guida Oli d’Italia

Nuovo e prestigioso riconoscimento per l’Azienda Agricola Siciliana Carbonia di Eugenia Gino.

Oggi, infatti, in occasione della presentazione al Sol & Agrifood della Guida Oli d’Italia 2023 – Gambero Rosso, è stato premiato l’olio bio Carbonia IGP Sicilia con l’importante riconoscimento delle Tre Foglie.

Le Tre Foglie, il simbolo attribuito alle aziende che hanno raggiunto il massimo punteggio compreso tra 90 e 100, sono andate a 217 etichette. La classifica regionale per il maggior numero di Tre Foglie vede in testa la Puglia (40), seguita, al secondo posto dalla Toscana (37) e al terzo dalla Sicilia (26).

“Con grande soddisfazione ricevo dalla Guida Oli D’Italia 2023 del Gambero Rosso, il prestigioso riconoscimento delle Tre Foglie, conferito al mio olio evo bio Carbonia IGP Sicilia. È un premio a conferma dell’importanza e della bellezza del nostro territorio che festeggia Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, è il commento di Eugenia Gino.

Sol & Agrifood è il luogo d’incontro tra offerta e domanda di tutte le specialità agroalimentari di qualità, suddivise in tre macro aree: food, olio extravergine di oliva e birre artigianali. Il format rende protagonisti sia gli espositori che raccontano i propri prodotti, i luoghi di origine, le tradizioni, le materie prime e la storia di un territorio. Come l’azienda Carbonia IGP Sicilia con il suo tributo alla memoria delle radici culturali, alla bellezza di un territorio unico, la Valle dei Templi, agli antichi Greci che avevano posto gli ulivi sotto la protezione di Zeus. Esiste un intimo legame, una familiarità, nei secoli, tra la cultura siciliana e questa pianta, che, presente in ogni scorcio di natura, alimenta da sempre il nostro senso della bellezza. Pensiamo ai “patriarchi” della valle dei Templi, quegli ulivi saraceni, cari a Pirandello, e subito un profondo senso d’appartenenza ci riconduce alle radici dell’estetica siciliana.

Dal 1975 la storia dell’azienda Carbonia è tutta al femminile guidata dalla signora Graziella Salamone. Nello spirito della modernizzazione e del rinnovamento, nel ’91 l’Azienda impianta il primo oliveto specializzato con la messa a dimora di diverse cultivar. Seguendo una filosofia di rispetto dell’ambiente, avvia nel ’97 il metodo di produzione dell’agricoltura biologica controllato e certificato da ICEA srl. Oggi, l’azienda conta 1800 alberi e produce circa quaranta quintali di olio extra vergine di oliva biologico dagli elevati standard di qualità. L’attenzione ad ogni fase del ciclo produttivo, la raccolta precoce, la lavorazione quotidiana delle olive, l’estrazione dell’olio a freddo, costituiscono la filosofia e l’etica produttiva dell’Azienda agricola siciliana Carbonia.